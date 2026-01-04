Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила еще три БПЛА, летевших на Москву
20:14 04.01.2026 (обновлено: 20:17 04.01.2026)
ПВО сбила еще три БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила еще три БПЛА, летевших на Москву
безопасность, москва, сергей собянин, происшествия
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин на платформе Max.
