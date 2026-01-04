Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана

БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину в районе Сафад аль-Батых на юге Ливана, два человека погибли, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ливанской службе скорой помощи.

"Израильский БПЛА нанес прицельный ракетный удар по автомобилю на трассе Табнин - Сафад аль-Батых на юге страны. В результате атаки машина загорелась, погибли водитель и находившийся с ним пассажир",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, целью удара был член движения " Хезболлах ". Сопровождавший его человек получил тяжелые ранения от которых скончался позднее в больнице.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля сообщил в заявлении, опубликованном на странице в социальной сети X, о нанесении удара по цели на юге Ливана

Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН №1701.

По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.