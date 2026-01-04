https://ria.ru/20260104/bpla-2066390778.html
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана - РИА Новости, 04.01.2026
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
Израильский беспилотник атаковал машину в районе Сафад аль-Батых на юге Ливана, два человека погибли, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ливанской... РИА Новости, 04.01.2026
ливан
израиль
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана
Израильский беспилотник атаковал машину на юге Ливана, два человека погибли
БЕЙРУТ, 4 янв - РИА Новости. Израильский беспилотник атаковал машину в районе Сафад аль-Батых на юге Ливана, два человека погибли, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в ливанской службе скорой помощи.
"Израильский БПЛА нанес прицельный ракетный удар по автомобилю на трассе Табнин - Сафад аль-Батых на юге страны. В результате атаки машина загорелась, погибли водитель и находившийся с ним пассажир",- рассказал собеседник агентства.
По словам источника, целью удара был член движения "Хезболлах
". Сопровождавший его человек получил тяжелые ранения от которых скончался позднее в больнице.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля
сообщил в заявлении, опубликованном на странице в социальной сети X, о нанесении удара по цели на юге Ливана
.
Ливанские власти неоднократно отмечали, что Израиль продолжает систематически нарушать суверенитет республики, несмотря на соглашение о прекращении огня. Израильские вооруженные силы сохраняют присутствие в пяти стратегических точках на юге Ливана, включая северную часть деревни Гаджар, ливанские власти рассматривают это как продолжающуюся оккупацию и нарушение резолюции Совета безопасности ООН
№1701.
По данным МВД Ливана, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тысячи нападений на территорию республики. В результате этих атак погибли более 390 человек, более 680 получили ранения.
Израильская армия, со своей стороны, заявляет, что удары наносятся по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" для ликвидации руководящего состава его боевого крыла. В Израиле неоднократно повторяли, что продолжат наносить удары по Ливану с целью ликвидировать угрозу, исходящую от шиитского сопротивления.