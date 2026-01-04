https://ria.ru/20260104/bpla-2066385611.html
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T19:35:00+03:00
2026-01-04T19:35:00+03:00
2026-01-04T19:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_0:151:3105:1898_1920x0_80_0_0_7114af93f283ff0242d6402525b6c10e.jpg
https://ria.ru/20260104/mo-2066335064.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112511_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_78683cc1ab8c769a46622f20bf7bad56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей собянин
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Москва, Сергей Собянин
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Собянин: ПВО сбила еще четыре летевших на Москву БПЛА