ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
19:35 04.01.2026
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву
Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
ПВО сбила еще четыре БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Отражена атака четырёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин на платформе Max.
