ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на Москву
ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на Москву - РИА Новости, 04.01.2026
ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на Москву
Отражена атака еще семи беспилотников, атаковавших Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:20:00+03:00
2026-01-04T16:20:00+03:00
2026-01-04T16:23:00+03:00
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
происшествия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
москва, сергей собянин, происшествия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Происшествия
