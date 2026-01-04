Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:36 04.01.2026 (обновлено: 16:27 04.01.2026)
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области - РИА Новости, 04.01.2026
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области
ВСУ атаковали энергообъект в Курской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
происшествия
электричество
курская область
рыльский район
россия
курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области

Линия электропередач
© РИА Новости / Валерий Мельников
Линия электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали энергообъект в Курской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района", — написал он на платформе MAX.
В этом районе, а также в частично в Рыльском нарушено электроснабжение. Отключение коснулось свыше 11 тысяч абонентов в 115 населенных пунктах. Специалисты принимают меры, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.
Украинские войска ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
