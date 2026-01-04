Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. ВСУ атаковали энергообъект в Курской области при помощи беспилотников, ВСУ атаковали энергообъект в Курской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Сегодня украинские БПЛА атаковали объект энергетики в поселке Хомутовка Хомутовского района", — написал он на платформе MAX.

В этом районе, а также в частично в Рыльском нарушено электроснабжение. Отключение коснулось свыше 11 тысяч абонентов в 115 населенных пунктах. Специалисты принимают меры, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.