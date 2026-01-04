https://ria.ru/20260104/bpl-2066355287.html
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области - РИА Новости, 04.01.2026
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области
ВСУ атаковали энергообъект в Курской области при помощи беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 04.01.2026
курская область
рыльский район
россия
Украинские беспилотники атаковали объект энергетики в Курской области
Более десяти тысяч жителей Курской области остались без света после атаки дронов