ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 04.01.2026
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском
безопасность, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском

Российские БПЛА уничтожили бронемашину MaxxPro и орудие FH-70

© РИА Новости / Андрей КоцВыгоревший американский MRAP MaxxPro
Выгоревший американский MRAP MaxxPro - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Андрей Коц
Выгоревший американский MRAP MaxxPro. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили натовскую бронемашину MaxxPro и 155-миллиметровое артиллерийское орудие FH-70 противника на северском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск в ходе боевой работы обнаружили натовскую бронемашину Maxx pro и 155-мм орудие FH-70 противника. Точными попаданиями цели были уничтожены", - говорится в сообщении.
MaxxPro — бронеавтомобиль американского производства класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), предназначенный для защиты экипажа от мин и самодельных взрывных устройств.
Специальная военная операция на Украине
 
 
