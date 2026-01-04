https://ria.ru/20260104/bpl-2066333189.html
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском - РИА Новости, 04.01.2026
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили натовскую бронемашину MaxxPro и 155-миллиметровое артиллерийское орудие FH-70 противника на... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T12:03:00+03:00
2026-01-04T12:03:00+03:00
2026-01-04T12:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004338238_0:259:2730:1795_1920x0_80_0_0_b826bceaf9e2cbbf4dc4f5310711660b.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004338238_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e9c6d9c05416a4a22f4e87f7452072c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили бронемашину MaxxPro под Северском
Российские БПЛА уничтожили бронемашину MaxxPro и орудие FH-70