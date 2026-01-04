Болельщику "Лидса" стало плохо перед матчем с "МЮ", он умер в больнице

"Лидс" с прискорбием подтверждает, что болельщик, к сожалению, скончался после экстренной медицинской помощи, оказанной на стадионе до начала матча. Мысли всех в "Лидсе" обращены к семье и друзьям болельщика в это исключительно трудное время", - говорится в заявлении клуба.