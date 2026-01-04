Рейтинг@Mail.ru
Болельщику "Лидса" стало плохо перед матчем с "МЮ", он умер в больнице
Футбол
 
23:53 04.01.2026 (обновлено: 00:24 05.01.2026)
Болельщику "Лидса" стало плохо перед матчем с "МЮ", он умер в больнице
Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лидс Юнайтед" сообщил на своем сайте, что болельщик команды скончался, после того как ему стало плохо на стадионе РИА Новости Спорт, 05.01.2026
спорт, англия, английская премьер-лига (апл), манчестер юнайтед, лидс юнайтед
Футбол, Спорт, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Манчестер Юнайтед, Лидс Юнайтед
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Лидс Юнайтед" сообщил на своем сайте, что болельщик команды скончался, после того как ему стало плохо на стадионе перед матчем 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед".
"Лидс" в воскресенье дома сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1. Перед началом матча одному из болельщиков стало плохо. Как сообщает The Telegraph, врачи оказали ему первую помощь, после чего он был госпитализирован. Покидая стадион, болельщик находился в сознании и мог разговаривать, однако в итоге врачам не удалось спасти его жизнь. Причина смерти пока не установлена.
"Лидс" с прискорбием подтверждает, что болельщик, к сожалению, скончался после экстренной медицинской помощи, оказанной на стадионе до начала матча. Мысли всех в "Лидсе" обращены к семье и друзьям болельщика в это исключительно трудное время", - говорится в заявлении клуба.
ФутболСпортАнглияАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Манчестер ЮнайтедЛидс Юнайтед
 
