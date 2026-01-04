Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 04.01.2026 (обновлено: 23:42 04.01.2026)
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон - РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон
Средства ПВО уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон

Минобороны: силы ПВО за три часа сбили над Россией 41 украинский беспилотник

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ.
«
"Четвёртого января с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 14 – над территорией Курской области, семь БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву, шесть – над территорией Рязанской области, по четыре – над территориями Белгородской и Липецкой областей, три – над территорией Владимирской области, два – над территорией Тверской области и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
