Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон - РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон
Средства ПВО уничтожили 41 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией Российской Федерации за три часа, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T23:39:00+03:00
Силы ПВО уничтожили над Россией еще 41 украинский дрон
