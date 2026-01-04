https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066381721.html
Отражена атака еще трех летевших на Москву беспилотников
Отражена атака трёх беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
