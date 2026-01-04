Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области сбили семь украинских беспилотников - РИА Новости, 04.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 04.01.2026
В Тульской области сбили семь украинских беспилотников
ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.01.2026
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Пост воздушного наблюдения
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Подразделения ПВО Минобороны России в ходе отражения воздушной атаки уничтожили семь украинских беспилотников", - написал он в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавших нет, по предварительным данным, повреждений инфраструктуры не зафиксировано.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ПВО за неделю сбила 1662 беспилотника
2 января, 12:18
 
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Тульская область, Дмитрий Миляев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
