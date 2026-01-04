https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066376325.html
В Тульской области сбили семь украинских беспилотников
ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
тульская область
дмитрий миляев
министерство обороны рф (минобороны рф)
Миляев: ПВО Минобороны уничтожили семь беспилотников ВСУ в Тульской области