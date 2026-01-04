https://ria.ru/20260104/bespilotniki-2066313067.html
ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны поразили за ночь 90 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T07:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
калужская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
