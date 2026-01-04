Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:21 04.01.2026 (обновлено: 09:14 04.01.2026)
ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников
ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников - РИА Новости, 04.01.2026
ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны поразили за ночь 90 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
курская область
калужская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
тульская область
брянская область
курская область
калужская область
тульская область
московская область (подмосковье)
воронежская область
ростовская область
белгородская область
орловская область
Новости
безопасность, брянская область, курская область, калужская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), тульская область, московская область (подмосковье), воронежская область, ростовская область, белгородская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Курская область, Калужская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Тульская область, Московская область (Подмосковье), Воронежская область, Ростовская область, Белгородская область, Орловская область
ПВО уничтожила 90 украинских беспилотников

Силы ПВО уничтожили 90 БПЛА ВСУ над регионами России

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ведут огонь из ЗУ-23
Военнослужащие ведут огонь из ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Военнослужащие ведут огонь из ЗУ-23. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны поразили за ночь 90 дронов ВСУ над российскими регионами, сообщило Минобороны.
"С 23:30 3 января до 7:00 4 января средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Группировка "Запад" за сутки уничтожила 42 пункта управления дронами ВСУ
2 января, 05:03
Российские военные сбили 37 БПЛА — в Брянской области, 22 — в Курской, по 11 — в Калужской области и над Московским регионом, в том числе три дрона, летевших в сторону столицы.
Еще четыре беспилотника уничтожили в Тульской области, два — в Воронежской, по одному — в Белгородской, Ростовской и Орловской.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьКурская областьКалужская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Тульская областьМосковская область (Подмосковье)Воронежская областьРостовская областьБелгородская областьОрловская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
