https://ria.ru/20260104/bespilotnik-2066397514.html
Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник - РИА Новости, 04.01.2026
Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Уничтожен ещё один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T21:01:00+03:00
2026-01-04T21:01:00+03:00
2026-01-04T21:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
украина
вооруженные силы украины
сергей собянин
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20260104/pvo-2066396558.html
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, украина, вооруженные силы украины, сергей собянин, пво
Специальная военная операция на Украине, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, Сергей Собянин, ПВО
Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву беспилотник
Собянин заявил, что силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник