В Тульской области сбили еще один украинский беспилотник
ПВО Минобороны уничтожили беспилотник в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T20:53:00+03:00
безопасность, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Миляев: силы ПВО сбили четвертый за день беспилотник в Тульской области