Средства ПВО сбили 42 украинских дрона над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО с 07.00 до 09.00 мск сбили над рядом российских регионов 42 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T09:27:00+03:00
