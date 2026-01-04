https://ria.ru/20260104/bespilotnik-2066311172.html
ПВО уничтожила БПЛА в одном из районов Ростовской области
Беспилотник уничтожен в Верхнедонском районе Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
верхнедонской район
ростовская область
юрий слюсарь
верхнедонской район
ростовская область
