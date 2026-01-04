Рейтинг@Mail.ru
00:02 04.01.2026
Около 45 тысяч домохозяйств в Берлине остались без света
Около 45 тысяч домохозяйств в Берлине остались без света

Около 45 тысяч домохозяйств на юго-западе Берлина остались без света

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Берлин. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей на юго-западе Берлина в субботу остались без электричества из-за пожара на кабельном мосту, сообщил оператор Stromnetz Berlin.
"В настоящее время на юго-западе Берлина наблюдается серьезное отключение электроэнергии. Пострадало около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих клиентов в районах Николасзе, Целендорф, Ванзе и Лихтерфельде", - говорится в сообщении на сайте оператора.
Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале Берлина - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Берлине не могут возобновить движение поездов, нарушенное из-за вандалов
2 января, 16:44
Причиной отключения стал пожар на кабельном мосту через Тельтов-канал, в результате чего были повреждены несколько кабелей. На данный момент пожар уже потушен.
Из-за значительного ущерба, нанесенного кабелям, и погодных условий ремонт займет продолжительное время. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января.
По данным таблоида Bild, некоторые берлинцы также остались без телефонной связи и отопления из-за сбоя. Вместе с тем в ближайшие дни в Берлине ожидается понижение температуры, ночью она может падать до минус десяти градусов, отмечает издание.
Сотрудники берлинской полиции ведут расследование в связи подозрением в поджоге, сообщили правоохранители в соцсети X.
Полицейский автомобиль в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
В Берлине полицейских атаковали под лозунгом "Новогодняя ночь в тюрьме"
1 января, 23:38
 
