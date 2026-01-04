Около 45 тысяч домохозяйств в Берлине остались без света

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих потребителей на юго-западе Берлина в субботу остались без электричества из-за пожара на кабельном мосту, сообщил оператор Stromnetz Berlin.
"В настоящее время на юго-западе Берлина наблюдается серьезное отключение электроэнергии. Пострадало около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи коммерческих клиентов в районах Николасзе, Целендорф, Ванзе и Лихтерфельде", - говорится в сообщении на сайте оператора.
Причиной отключения стал пожар на кабельном мосту через Тельтов-канал, в результате чего были повреждены несколько кабелей. На данный момент пожар уже потушен.
Из-за значительного ущерба, нанесенного кабелям, и погодных условий ремонт займет продолжительное время. Оператор рассчитывает, что полностью восстановить электроснабжение удастся только к 8 января.
По данным таблоида Bild, некоторые берлинцы также остались без телефонной связи и отопления из-за сбоя. Вместе с тем в ближайшие дни в Берлине ожидается понижение температуры, ночью она может падать до минус десяти градусов, отмечает издание.
Сотрудники берлинской полиции ведут расследование в связи подозрением в поджоге, сообщили правоохранители в соцсети X.