В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана"
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана" - РИА Новости, 04.01.2026
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" погиб во время ракетного удара по городу Грайворон Белгородской области, ещё один мирный житель ранен, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.01.2026
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
грайворон
белгородская область
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана"
При ударе ВСУ по Грайворону погиб боец "Орлана" и ранен гражданский