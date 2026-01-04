Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана" - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/belgorod-2066348552.html
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана"
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана" - РИА Новости, 04.01.2026
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана"
Боец подразделения "Орлан" погиб во время ракетного удара по городу Грайворон Белгородской области, ещё один мирный житель ранен, сообщает губернатор Вячеслав... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T14:46:00+03:00
2026-01-04T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_0:87:2333:1399_1920x0_80_0_0_0bd8dcdef16e7f0b0eb4a6ce37975531.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066040310.html
грайворон
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907408_177:0:2158:1486_1920x0_80_0_0_febf42ecb05b6b5911628e3142157fbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области при ракетном ударе погиб боец "Орлана"

При ударе ВСУ по Грайворону погиб боец "Орлана" и ранен гражданский

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Боец подразделения "Орлан" погиб во время ракетного удара по городу Грайворон Белгородской области, ещё один мирный житель ранен, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Во время ракетного удара по городу Грайворон погиб боец подразделения "Орлан". Ещё один мирный житель получил ранения. Бойца в тяжёлом состоянии сослуживцы доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи боролись за его жизнь до последнего, но последствия ранений оказались несовместимы с жизнью", - написал он в канале на платформе Max.
Гладков уточнил, что мужчине, получившему множественные осколочные ранения, оказывают помощь в больнице. По информации медиков, состояние тяжёлое.
Кроме того, повреждены фасады и остекление административного здания, социального объекта, шести частных домов, также осколками посечены три автомобиля.
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
2 января, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеГрайворонБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала