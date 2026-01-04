Рейтинг@Mail.ru
02:16 04.01.2026
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани
общество, андрей тяжельников
Общество, Андрей Тяжельников
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани

© iStock.com / AzmanJakaМужчина наливает воду на камни в бане
Мужчина наливает воду на камни в бане. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прыжки в холодный сугроб или обливание ледяной водой после горячей бани могут вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Не очень полезной частью банных ритуалов является обливание ледяной водой или обтирание снегом после парной - стресс из-за разницы температур, когда человек выходит из горячей бани и прыгает в холодный сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ", - рассказал Тяжельников.
По его словам, такие "эксперименты" можно проводить только если человек регулярно закаляется.
Посетитель отдыхает после процедур в Варшавских общественных банях в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Врач рассказал, чем грозит употребление алкоголя в бане
20 декабря 2025, 03:13
 
ОбществоАндрей Тяжельников
 
 
