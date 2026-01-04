https://ria.ru/20260104/banya-2066297274.html
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани - РИА Новости, 04.01.2026
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани
Прыжки в холодный сугроб или обливание ледяной водой после горячей бани могут вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно... РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T02:16:00+03:00
2026-01-04T02:16:00+03:00
2026-01-04T02:16:00+03:00
общество
андрей тяжельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989468144_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_961301c50176f4a2131d5644f2bc1422.jpg
https://ria.ru/20251220/vrach-2063458466.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/10/1989468144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_326343f737f1161fab08324c63aa0855.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей тяжельников
Общество, Андрей Тяжельников
Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани
РИА Новости: прыжки в сугроб после бани могут вызвать резкий спазм сосудов
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прыжки в холодный сугроб или обливание ледяной водой после горячей бани могут вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
"Не очень полезной частью банных ритуалов является обливание ледяной водой или обтирание снегом после парной - стресс из-за разницы температур, когда человек выходит из горячей бани и прыгает в холодный сугроб, может вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ", - рассказал Тяжельников
.
По его словам, такие "эксперименты" можно проводить только если человек регулярно закаляется.