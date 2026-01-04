Врач предупредил об опасности прыжков в сугроб после бани

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Прыжки в холодный сугроб или обливание ледяной водой после горячей бани могут вызвать резкий спазм сосудов, что приводит к перепаду давления и также способно вызвать сердечный приступ, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.