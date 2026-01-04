Глава МИД Венесуэлы заявил, что атаку США на страну никто не поддерживает

КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Атаку США на Венесуэлу никто не поддерживает, ее осуждают в международном сообществе, заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Иван Хиль.

"Я переговорил с разными главами МИД... Мы получили слова солидарности, поддержки, осуждения (атаки США - ред), поддержки верховенства закона... Мы стали свидетелями впечатляющей международной народной мобилизации, движения солидарности со всего мира звонили нам, выпускали заявления", - сказал министр.

"Иными словами, эта агрессия не находит поддержки ни у кого, это агрессия, осуждаемая всем миром, законом и политической правдой", - добавил Хиль.

Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.

Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона и запросил срочное заседание СБ ООН