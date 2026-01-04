https://ria.ru/20260104/ataka-2066312901.html
Глава МИД Венесуэлы заявил, что атаку США на страну никто не поддерживает
Глава МИД Венесуэлы заявил, что атаку США на страну никто не поддерживает - РИА Новости, 04.01.2026
Глава МИД Венесуэлы заявил, что атаку США на страну никто не поддерживает
Атаку США на Венесуэлу никто не поддерживает, ее осуждают в международном сообществе, заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Иван Хиль. РИА Новости, 04.01.2026
в мире, венесуэла, сша, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Глава МИД Венесуэлы заявил, что атаку США на страну никто не поддерживает
Хиль: атаку США на Венесуэлу никто не поддерживает, ее осуждают
КАРАКАС, 4 янв - РИА Новости. Атаку США на Венесуэлу никто не поддерживает, ее осуждают в международном сообществе, заявил РИА Новости глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
"Я переговорил с разными главами МИД... Мы получили слова солидарности, поддержки, осуждения (атаки США
- ред), поддержки верховенства закона... Мы стали свидетелями впечатляющей международной народной мобилизации, движения солидарности со всего мира звонили нам, выпускали заявления", - сказал министр.
"Иными словами, эта агрессия не находит поддержки ни у кого, это агрессия, осуждаемая всем миром, законом и политической правдой", - добавил Хиль.
Президент США Дональд Трамп
3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле
, а венесуэльский президент Николас Мадуро
и его супруга Силия Флорес
были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе
и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что не знают местонахождение Мадуро, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Ряд конгрессменов в США назвали операцию незаконной, тогда как в администрации заявили, что Мадуро предстанет перед судом. МИД Венесуэлы сообщил о намерении обратиться в международные организации в связи с действиями Вашингтона
и запросил срочное заседание СБ ООН
.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы. Москва
заявила, что предельно встревожена сообщениями о том, что Мадуро с супругой в ходе агрессивных действий США были насильно вывезены из страны. Российское внешнеполитическое ведомство призвало освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации в складывающейся вокруг Венесуэлы ситуации.