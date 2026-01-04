ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВСУ беспилотниками атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница, ВСУ беспилотниками атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее губернатор объявил о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.

"Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.

На месте атаки загорелось торговое помещение, сотрудники МЧС РФ потушили пожар, добавил Гладков. Кроме того, повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов. Осколками посечен автомобиль.