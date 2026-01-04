Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 04.01.2026 (обновлено: 07:02 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/ataka-2066310489.html
ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница
ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница - РИА Новости, 04.01.2026
ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница
ВСУ беспилотниками атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T06:38:00+03:00
2026-01-04T07:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066311675_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_9e229008f54476c9a1145d005606c05a.jpg
https://ria.ru/20260104/ugroza-2066307592.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066311675_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c90bdf23d6079094d9197b8596a1aa1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница

Из-за атаки БПЛА на город Губкин в Белгородской области пострадала женщина

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. ВСУ беспилотниками атаковали город Губкин в Белгородской области, пострадала мирная жительница, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Ранее губернатор объявил о введении режима опасности атаки БПЛА в регионе.
"Город Губкин атакован беспилотниками ВСУ. Пострадала мирная жительница. Женщину с баротравмой, а также осколочными ранениями спины, рук и ног бригада скорой доставляет в Губкинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что пострадавшей оказывается вся необходимая помощь.
На месте атаки загорелось торговое помещение, сотрудники МЧС РФ потушили пожар, добавил Гладков. Кроме того, повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов. Осколками посечен автомобиль.
"Все оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется", - заключил Гладков.
ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Липецкой области объявили угрозу атаки БПЛА
Вчера, 05:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала