На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
01:22 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа

Политолог Качановский: Зеленский может быть следующей целью для Трампа

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский может быть следующей целью президента США Дональда Трампа после нападения на Венесуэлу, такое мнение в соцсети Х высказал политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
"Зеленский не понимает, что он может быть следующим", — написал он.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
"Где ваша смелость?": в Раде предложили Трампу новую цель для нападения
00:39
 
