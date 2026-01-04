https://ria.ru/20260104/ataka-2066292589.html
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа - РИА Новости, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
Владимир Зеленский может быть следующей целью президента США Дональда Трампа после нападения на Венесуэлу, такое мнение в соцсети Х высказал политолог из... РИА Новости, 04.01.2026
На Западе раскрыли, что ждет Зеленского после атаки Трампа
Политолог Качановский: Зеленский может быть следующей целью для Трампа
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Владимир Зеленский может быть следующей целью президента США Дональда Трампа после нападения на Венесуэлу, такое мнение в соцсети Х высказал политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
"Зеленский не понимает, что он может быть следующим", — написал он.
Трамп 3 января заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Власти Венесуэлы заявили, что местонахождение Мадуро им неизвестно, и потребовали подтвердить, что он жив. Трамп позже опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, Мадуро находится на борту американского корабля.