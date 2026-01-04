Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу над "Фулхэмом"
Футбол
 
20:25 04.01.2026 (обновлено: 20:34 04.01.2026)
"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу над "Фулхэмом"
"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу над "Фулхэмом"
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с лондонским "Фулхэмом" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
спорт, харрисон рид, флориан вирц, коди гакпо, челси, фулхэм, ливерпуль, английская премьер-лига (апл)
"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу над "Фулхэмом"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с лондонским "Фулхэмом" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. У "Фулхэма" мячи забили Гарри Уилсон (17-я минута) и Харрисон Рид (90+7). В составе "Ливерпуля" отличились Флориан Вирц (57) и Коди Гакпо (90+4).
04 января 2026 • начало в 18:15
Завершен
Фулхэм
2 : 2
Ливерпуль
17‎’‎ • Харри Уилсон
(Рауль Хименес)
90‎’‎ • Харрисон Рид
(Кевин)
57‎’‎ • Флориан Вирц
(Конор Брэдли)
90‎’‎ • Коди Гакпо
"Ливерпуль" (34 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Фулхэм" (28) располагается на 11-й строчке.
В 21-м туре "Фулхэм" примет "Челси" 7 января, на следующий день "Ливерпуль" в гостях сыграет с лидирующим в АПЛ "Арсеналом".
Результаты других матчей:
"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" - 2:0;
"Тоттенхэм" - "Сандерленд" - 1:1;
"Эвертон" - "Брентфорд" - 2:4.
"Реал" разгромил "Бетис" в матче Ла Лиги благодаря хет-трику Гарсии
Вчера, 20:29
 
Футбол
 
