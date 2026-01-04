https://ria.ru/20260104/apl-2066392365.html
"Ливерпуль" на последних минутах упустил победу над "Фулхэмом"
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с лондонским "Фулхэмом" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T20:25:00+03:00
2026-01-04T20:25:00+03:00
2026-01-04T20:34:00+03:00
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
