В Турции прокомментировали сообщения об ультиматуме Трампа Мадуро

АНКАРА, 4 янв - РИА Новости. Анкара не располагает информацией о якобы ультиматуме президента США Дональда Трампа венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро с предложением отправиться в изгнание в Турцию, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.