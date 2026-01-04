Рейтинг@Mail.ru
Алиханов исполнил мечту шестилетнего мальчика в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2026
10:09 04.01.2026 (обновлено: 10:10 04.01.2026)
Алиханов исполнил мечту шестилетнего мальчика в рамках "Елки желаний"
Алиханов исполнил мечту шестилетнего мальчика в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 04.01.2026
Алиханов исполнил мечту шестилетнего мальчика в рамках "Елки желаний"
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание шестилетнего Клима из Зеленограда, мечтавшего о РИА Новости, 04.01.2026
россия, зеленоград, антон алиханов, русские витязи
Россия, Зеленоград, Антон Алиханов, Русские Витязи
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках всероссийской акции "Елка желаний" исполнил желание шестилетнего Клима из Зеленограда, мечтавшего о встрече с пилотажной группой, сообщили в пресс-службе правительства.
Мальчик встретился со страшим летчиком группы "Русские Витязи" и командиром звена "Стрижи".
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
