Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде в режим летных ограничений внесли коррективы - РИА Новости, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 04.01.2026 (обновлено: 16:46 04.01.2026)
https://ria.ru/20260104/aeroport-2066363838.html
В Нижнем Новгороде в режим летных ограничений внесли коррективы
В Нижнем Новгороде в режим летных ограничений внесли коррективы - РИА Новости, 04.01.2026
В Нижнем Новгороде в режим летных ограничений внесли коррективы
Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:41:00+03:00
2026-01-04T16:46:00+03:00
нижний новгород
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066364054_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5830f6bc8b950dd7a3988e56485feaee.jpg
https://ria.ru/20251227/chp-2065071125.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/04/2066364054_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_21b9ea219982cbfc80707cc302505f95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Нижний Новгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Специальная военная операция на Украине
В Нижнем Новгороде в режим летных ограничений внесли коррективы

Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию

© Фото : пресс-служба аэропорта Нижнего НовгородаМеждународный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : пресс-служба аэропорта Нижнего Новгорода
Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе нижегородского аэропорта он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами... Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможны корректировки в расписании части рейсов. Добавляется, что о статусе рейса можно узнать с помощью онлайн-табло аэропорта.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Нижнем Тагиле девочка упала в канализационный люк
27 декабря 2025, 17:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНижний НовгородФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала