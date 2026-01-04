В Нижнем Новгороде в режим летных ограничений внесли коррективы

https://ria.ru/20260104/aeroport-2066363838.html
Аэропорт Нижнего Новгорода в связи с введением временных ограничений принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
Аэропорт Нижнего Новгорода принимает и отправляет рейсы по согласованию