https://ria.ru/20260104/aeroport-2066361815.html
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.01.2026
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
2026-01-04T16:32:00+03:00
2026-01-04T16:32:00+03:00
2026-01-04T16:39:00+03:00
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
туношна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_498:481:3071:1928_1920x0_80_0_0_2b13d3674d5c0e50aefeb69c46e542f3.jpg
https://ria.ru/20260102/pvo-2066045762.html
ярославль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395508_760:464:2872:2048_1920x0_80_0_0_fed4228f479e462df6d70c9c2b60f306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия, туношна
Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Россия, Туношна
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения
В ярославском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов