Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
