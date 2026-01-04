Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково ввели временные ограничения
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 04.01.2026
Во Внуково ввели временные ограничения
Во Внуково ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 04.01.2026
2026
Во Внуково ввели временные ограничения

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково", сообщила Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
