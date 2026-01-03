https://ria.ru/20260103/zelenskij-2066274822.html
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на данный момент замена не предусматривается. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:27:00+03:00
2026-01-03T22:27:00+03:00
2026-01-03T22:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр сырский
михаил федоров
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
https://ria.ru/20260102/ukraina-2066067038.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4774a50e8137b4ff7adf8adb68637a4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мирный план США по Украине
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ
Зеленский заявил, что не планирует отправлять главкома ВСУ Сырского в отставку