Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
22:27 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zelenskij-2066274822.html
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ
Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на данный момент замена не предусматривается. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T22:27:00+03:00
2026-01-03T22:27:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
александр сырский
михаил федоров
вооруженные силы украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, михаил федоров, вооруженные силы украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Михаил Федоров, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Мирный план США по Украине
Зеленский заявил, что пока не планирует отставку главкома ВСУ

Зеленский заявил, что не планирует отправлять главкома ВСУ Сырского в отставку

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что пока не планирует отправлять в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на данный момент замена не предусматривается.
"Сегодня замена главкома не предусматривается", - заявил Зеленский. Трансляция его выступления велась украинским каналом "Новини Live".
Ранее Зеленский подписал указы о назначении Кирилла Буданова (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, он сообщил, что предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову стать новым министром обороны.
Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Зеленский назначил Буданова* главой своего офиса
2 января, 15:05
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийМихаил ФедоровВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Мирный план США по Украине
 
 
