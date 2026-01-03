Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/zelenskij-2066267705.html
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица - РИА Новости, 03.01.2026
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица
Владимир Зеленский заявил, что замглавы украинского МИД, член украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергей Кислица будет назначен... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:28:00+03:00
2026-01-03T21:28:00+03:00
в мире
украина
сергей кислица
владимир зеленский
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066130314.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей кислица, владимир зеленский, дело миндича
В мире, Украина, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, Дело Миндича
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица

Зеленский заявил, что замглавы МИД Украины Кислица станет замглавы его офиса

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что замглавы украинского МИД, член украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергей Кислица будет назначен первым заместителем главы его офиса.
«
"Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в офисе президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на высшем уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Сергей будет назначен первым заместителем руководителя офиса президента", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Кислица продолжит участвовать в переговорном процессе.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
Вчера, 03:49
 
В миреУкраинаСергей КислицаВладимир ЗеленскийДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала