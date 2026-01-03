https://ria.ru/20260103/zelenskij-2066267705.html
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица - РИА Новости, 03.01.2026
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица
Владимир Зеленский заявил, что замглавы украинского МИД, член украинской рабочей группы по урегулированию конфликта на Украине Сергей Кислица будет назначен... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T21:28:00+03:00
2026-01-03T21:28:00+03:00
2026-01-03T21:28:00+03:00
в мире
украина
сергей кислица
владимир зеленский
дело миндича
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a367a652213bc576b0882161ff8a4b9.jpg
https://ria.ru/20260103/ukraina-2066130314.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652564_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_99be080d71bc0b0b8b9153c3a0481bf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей кислица, владимир зеленский, дело миндича
В мире, Украина, Сергей Кислица, Владимир Зеленский, Дело Миндича
Зеленский заявил, что замглавы его офиса станет Кислица
Зеленский заявил, что замглавы МИД Украины Кислица станет замглавы его офиса