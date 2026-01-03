Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 03.01.2026 (обновлено: 15:58 03.01.2026)
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, пишет издание "Телеграф". РИА Новости, 03.01.2026
В Запорожье прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы

© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный
© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, пишет издание "Телеграф".
Запорожье звучат взрывы", — говорится в сообщении.
По данным телеканала "Общественное", звуки детонации также слышны на окраинах Золотоноши в Черкасской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
