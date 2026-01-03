https://ria.ru/20260103/zaporozhe-2066209125.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 03.01.2026
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремели взрывы, пишет издание "Телеграф". РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T15:46:00+03:00
2026-01-03T15:46:00+03:00
2026-01-03T15:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
вооруженные силы украины
россия
в мире
черкасская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_112:0:1202:613_1920x0_80_0_0_0e03b359f287e2e45fe4bfb03e17862d.jpg
https://ria.ru/20260101/moroz-2057995282.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
запорожская область
россия
черкасская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/06/2060269739_134:0:951:613_1920x0_80_0_0_e5b187d0a343e1af3f6ecfc68f866dbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожье, запорожская область, вооруженные силы украины, россия, в мире, черкасская область
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Черкасская область
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы