На ЗАЭС заявили, что радиационный фон на станции в норме

"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - говорится в сообщении.