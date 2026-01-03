На ЗАЭС заявили, что радиационный фон на станции в норме

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Нарушений пределов и условий безопасности после отключения резервной высоковольтной линии "Ферросплавная-1" на ЗАЭС нет, радиационный фон в норме, сообщила пресс-служба станции.
«
"Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию. Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - говорится в сообщении.
Все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
Станция раздора: Вашингтон и Киев требуют ЗАЭС
26 декабря 2025, 08:00