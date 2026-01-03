Рейтинг@Mail.ru
Действием защиты на ЗАЭС отключена линия "Ферросплавная-1" - РИА Новости, 03.01.2026
14:52 03.01.2026 (обновлено: 14:54 03.01.2026)
Действием защиты на ЗАЭС отключена линия "Ферросплавная-1"
Действием защиты на ЗАЭС отключена линия "Ферросплавная-1"
Действием защиты на ЗАЭС отключена линия "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС сообщили об отключении действием защиты линии "Ферросплавная-1"

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1 на Запорожской АЭС, собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", сообщает Telegram-канал станции.
"Действием защиты отключена линия "Ферросплавная-1". Собственные нужды АЭС запитаны от линии 750 кВ "Днепровская", - заявили на станции.
"Будет контролировать". В США высказались о судьбе Запорожской АЭС
