Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россияне в январе 2026 года будут отдыхать больше, чем работать, праздничных и выходных дней будет 16, а рабочих - 15, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

Эксперт отметил, что для сотрудников с пятидневной рабочей неделей новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года включительно - всего 12 дней. В этот период входят перенесенный на 31 декабря выходной день, официальные новогодние праздники 1-8 января, праздник Рождества Христова 7 января, а также перенесенный на 9 января выходной и обычные выходные дни 10 и 11 января.