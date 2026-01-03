https://ria.ru/20260103/yanvar-2066126262.html
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать - РИА Новости, 03.01.2026
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать
Россияне в январе 2026 года будут отдыхать больше, чем работать, праздничных и выходных дней будет 16, а рабочих - 15, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:57:00+03:00
2026-01-03T01:57:00+03:00
2026-01-03T11:51:00+03:00
общество
александр южалин
новый год
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россияне в январе 2026 года будут отдыхать больше, чем работать, праздничных и выходных дней будет 16, а рабочих - 15, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Январь 2026 года, как и обычно, будет самым коротким рабочим месяцем, причем продолжительность отдыха окажется даже больше, чем в предыдущие годы", - сказал Южалин
По его словам, число рабочих дней в январе составит 15, а выходных - 16.
Эксперт отметил, что для сотрудников с пятидневной рабочей неделей новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года включительно - всего 12 дней. В этот период входят перенесенный на 31 декабря выходной день, официальные новогодние праздники 1-8 января, праздник Рождества Христова 7 января, а также перенесенный на 9 января выходной и обычные выходные дни 10 и 11 января.