Рейтинг@Mail.ru
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:57 03.01.2026 (обновлено: 11:51 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/yanvar-2066126262.html
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать - РИА Новости, 03.01.2026
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать
Россияне в январе 2026 года будут отдыхать больше, чем работать, праздничных и выходных дней будет 16, а рабочих - 15, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T01:57:00+03:00
2026-01-03T11:51:00+03:00
общество
александр южалин
superjob
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064056847_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6402f967e328cae9a2d1545513dec35f.jpg
https://ria.ru/20260102/gosduma-2066010485.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/17/2064056847_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_8ddac9e44299e3c785db8a8eaedc64e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, александр южалин, superjob, новый год
Общество, Александр Южалин, SuperJob, Новый год
Россияне в январе будут отдыхать больше, чем работать

РИА Новости: россияне в январе будут отдыхать 16 дней

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Россияне в январе 2026 года будут отдыхать больше, чем работать, праздничных и выходных дней будет 16, а рабочих - 15, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
"Январь 2026 года, как и обычно, будет самым коротким рабочим месяцем, причем продолжительность отдыха окажется даже больше, чем в предыдущие годы", - сказал Южалин.
По его словам, число рабочих дней в январе составит 15, а выходных - 16.
Эксперт отметил, что для сотрудников с пятидневной рабочей неделей новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2025 года и продлятся до 11 января 2026 года включительно - всего 12 дней. В этот период входят перенесенный на 31 декабря выходной день, официальные новогодние праздники 1-8 января, праздник Рождества Христова 7 января, а также перенесенный на 9 января выходной и обычные выходные дни 10 и 11 января.
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе
Вчера, 02:06
 
ОбществоАлександр ЮжалинSuperJobНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в КаракасеВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала