WSJ: в окрестностях венесуэльской военной базы Форт Тиуна начался хаос
В окрестностях военной базы Форт Тиуна царит хаос, оттуда уезжают десятки автомобилей, в полной темноте бегут сотни людей, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 03.01.2026
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
2026
Авиаудары ВВС США по Венесуэле
Авиаудары ВВС США по острову Исла-Маргарита, крупнейшему острову Венесуэлы в южной части Карибского моря.
WSJ: в окрестностях венесуэльской военной базы Форт Тиуна начался хаос
