WSJ: в окрестностях венесуэльской военной базы Форт Тиуна начался хаос - РИА Новости, 03.01.2026
11:42 03.01.2026 (обновлено: 11:44 03.01.2026)
WSJ: в окрестностях венесуэльской военной базы Форт Тиуна начался хаос
WSJ: в окрестностях венесуэльской военной базы Форт Тиуна начался хаос
В окрестностях военной базы Форт Тиуна царит хаос, оттуда уезжают десятки автомобилей, в полной темноте бегут сотни людей, сообщает Wall Street Journal. РИА Новости, 03.01.2026
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле, видео
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле
WSJ: в окрестностях венесуэльской военной базы Форт Тиуна начался хаос
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В окрестностях военной базы Форт Тиуна царит хаос, оттуда уезжают десятки автомобилей, в полной темноте бегут сотни людей, сообщает Wall Street Journal.
Дым над военной базой в Каракасе
Дым над военной базой в Каракасе
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. В окрестностях военной базы Форт Тиуна царит хаос, оттуда уезжают десятки автомобилей, в полной темноте бегут сотни людей, сообщает Wall Street Journal.
"Видео, публикуемые в социальных сетях, показывают сцены хаоса в окрестностях Форта Тиуна... Десятки автомобилей уезжают оттуда на полной скорости, сотни людей бегут в полной темноте из-за масштабных отключений электроэнергии", - говорится в публикации издания.
 
