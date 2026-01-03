Рейтинг@Mail.ru
11:45 03.01.2026 (обновлено: 11:46 03.01.2026)
Взрывы в Каракасе стали менее интенсивными, пишет NYT
удары сша по венесуэле
в мире
каракас
каракас
удары сша по венесуэле, в мире, каракас
Удары США по Венесуэле, В мире, Каракас
Взрывы в Каракасе стали менее интенсивными, пишет NYT

NYT: удары США по Каракасу стали менее интенсивными

© AP Photo / Matias DelacroixАвтомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла
Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрывы в Каракасе стали менее интенсивными, но по-прежнему часто слышны звуки военных самолетов над городом, сообщает газета New York Times со ссылкой на очевидцев.
"Очевидцы говорят, что взрывы в Каракасе поутихли, но по-прежнему часто слышны звуки военных самолетов над городом", - пишет издание.
Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
В Венесуэле военные охраняют зону вокруг президентского дворца
Удары США по ВенесуэлеВ миреКаракас
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
