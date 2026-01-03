https://ria.ru/20260103/vzryv-2066198616.html
В Черкасской области прогремел взрыв
В Черкасской области прогремел взрыв - РИА Новости, 03.01.2026
В Черкасской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Черкасской области на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T14:41:00+03:00
2026-01-03T14:41:00+03:00
2026-01-03T14:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_177:199:1280:820_1920x0_80_0_0_1a9c6bbe575a543d44ae16ee72c8ff93.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969143782_184:16:1280:838_1920x0_80_0_0_08447f670e16f7f920cfaff5984e1a35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина
В Черкасской области прогремел взрыв
На Украине на окраинах Золотоноши в Черкасской области прогремел взрыв