В Николаеве прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:48 03.01.2026
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв
В Николаеве прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 03.01.2026
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве в субботу ночью прогремел взрыв

Украинские пожарные
Украинские пожарные
Украинские пожарные
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Николаевской области воздушная тревога не объявлена.
Николаеве был слышен взрыв", - написал Сенкевич в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В Николаеве прогремел взрыв
Специальная военная операция на Украине
 
 
