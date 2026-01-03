ВСУ нанесли по кафе в Хорлах удар боеприпасом, заряженным картечью

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.