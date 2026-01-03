https://ria.ru/20260103/vsu-2066185993.html
ВСУ нанесли по кафе в Хорлах удар боеприпасом, заряженным картечью
ВСУ нанесли по кафе в Хорлах удар боеприпасом, заряженным картечью - РИА Новости, 03.01.2026
ВСУ нанесли по кафе в Хорлах удар боеприпасом, заряженным картечью
ВСУ нанесли по кафе в Херсонской области удар боеприпасом, заряженным картечью, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 03.01.2026
Сальдо: ВСУ нанесли удар по кафе в Хорлах боеприпасом, заряженным картечью
ВОЛГОГРАД, 3 янв - РИА Новости.
ВСУ нанесли по кафе в Херсонской области удар боеприпасом, заряженным картечью, сообщил
губернатор региона Владимир Сальдо.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
"Сначала один прилетел, очевидно, он был и разведывательного, и ударного типа, потом второй прилетел уже точным попаданием, попал в кафе, и у него был боеприпас разрушающего и поражающего действия, картечью он был заряжен, соответственно, большое количество получили повреждения", - заявил Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".