ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками
12:45 03.01.2026 (обновлено: 12:54 03.01.2026)
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.01.2026
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
белгород
2026
происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 2 января. Атакам подверглись 29 населенных пунктов в 8 муниципалитетах области. Было выпущено 29 боеприпасов, зафиксированы атаки 67 беспилотников, из них 40 сбиты и подавлены. Пять мирных жителей пострадали. За отчётный период повреждены девять многоквартирных домов, 18 частных домовладений, четыре коммерческих объекта, предприятие и 19 транспортных средств.
Последствия обстрела в Белгороде
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода
Вчера, 11:32
"Утром 2 января Белгород подвергся ракетному обстрелу. Пострадали три мирные жительницы. Одна из них госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, остальные продолжают лечение амбулаторно… В Шебекинском округе… нанесены удары 16 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В селе Белянка в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое: мужчина и женщина", - написал Гладков.
Он добавил, что Борисовский и Краснояружский округа атакованы 4 БПЛА, над Валуйским округом подавлены и сбиты 20 беспилотников. По данным губернатора, по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 29 боеприпасов и совершены атаки 22 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты, Волоконовский округ атакован 5 дронами, 2 из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Машина скорой помощи
В Белгороде и Белгородском районе после ударов ВСУ пострадали 20 человек
24 октября 2025, 11:24
 
ПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
