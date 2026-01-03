ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками

БЕЛГОРОД, 3 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 60 беспилотниками, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об ударах ВСУ, произошедших в регионе 2 января. Атакам подверглись 29 населенных пунктов в 8 муниципалитетах области. Было выпущено 29 боеприпасов, зафиксированы атаки 67 беспилотников, из них 40 сбиты и подавлены. Пять мирных жителей пострадали. За отчётный период повреждены девять многоквартирных домов, 18 частных домовладений, четыре коммерческих объекта, предприятие и 19 транспортных средств.
"Утром 2 января Белгород подвергся ракетному обстрелу. Пострадали три мирные жительницы. Одна из них госпитализирована в городскую больницу №2 г. Белгорода, остальные продолжают лечение амбулаторно… В Шебекинском округе… нанесены удары 16 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты. В селе Белянка в результате атаки FPV-дрона на движущийся автомобиль ранены двое: мужчина и женщина", - написал Гладков.
Он добавил, что Борисовский и Краснояружский округа атакованы 4 БПЛА, над Валуйским округом подавлены и сбиты 20 беспилотников. По данным губернатора, по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 29 боеприпасов и совершены атаки 22 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты, Волоконовский округ атакован 5 дронами, 2 из которых подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
