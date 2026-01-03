ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 беспилотниками

Он добавил, что Борисовский и Краснояружский округа атакованы 4 БПЛА, над Валуйским округом подавлены и сбиты 20 беспилотников. По данным губернатора, по Белгородскому и Грайворонскому округам выпущено 29 боеприпасов и совершены атаки 22 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты, Волоконовский округ атакован 5 дронами, 2 из которых подавлены.