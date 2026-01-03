https://ria.ru/20260103/vsu-2066176953.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 03.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 40 военных в зоне действий "Днепра"