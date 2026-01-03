https://ria.ru/20260103/vsu-2066136598.html
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный - РИА Новости, 03.01.2026
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный
Харьковская тюрьма опустела из-за решения киевского режима начать набор заключенных в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный, сдавший в... РИА Новости, 03.01.2026
харьков
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Харьковская тюрьма опустела из-за решения киевского режима начать набор заключенных в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный, сдавший в плен ВС РФ, Роман Дубовик.
Дубовик отбывал пятилетний срок за кражу в Харькове
, после чего подписал контракт с ВСУ
и сдался в плен к ВС РФ
.
"Приезжали 10-12 человек, и сразу они (ВСУ - ред.) отправляли их на военную комиссию. В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили (на фронт - ред.)", - сказал пленный.
Он уточнил, что в результате набора законченных в лагере, где он находился, почти не осталось людей.