07:29 03.01.2026
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный
харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ, сообщил пленный

РИА Новости: харьковская тюрьма опустела из-за набора заключенных в ВСУ

ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Харьковская тюрьма опустела из-за решения киевского режима начать набор заключенных в ряды ВСУ, рассказал РИА Новости бывший украинский заключенный, сдавший в плен ВС РФ, Роман Дубовик.
Дубовик отбывал пятилетний срок за кражу в Харькове, после чего подписал контракт с ВСУ и сдался в плен к ВС РФ.
"Приезжали 10-12 человек, и сразу они (ВСУ - ред.) отправляли их на военную комиссию. В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили (на фронт - ред.)", - сказал пленный.
Он уточнил, что в результате набора законченных в лагере, где он находился, почти не осталось людей.
