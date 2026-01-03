Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:20 03.01.2026
Боевики ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском
Боевики ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском - РИА Новости, 03.01.2026
Боевики ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском
Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
красноармейск
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
красноармейск
россия
Боевики ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском

РИА Новости: военные ВСУ атаковали дронами своих сослуживцев под Красноармейском

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Боевики ВСУ в ходе боя на красноармейском направлении в ДНР нанесли удары по собственным подразделениям, рассказал РИА Новости старший расчета подразделения беспилотных систем 114-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" с позывным "Енот".
По его словам, группа противника на автомобиле выдвинулась в сторону российских позиций и высадилась в лесополосе, после обнаружения по группе было нанесено огневое воздействие российскими подразделениями.
"Была замечена группа, которая выдвигалась на машине к нашим позициям. Высадились в посадке - человек шесть, с сумками и снаряжением… В ходе боя я сбил несколько таких дронов. При этом два из них, по докладам пехоты, начали сбрасывать боеприпасы уже по своим же - по подразделениям ВСУ", - рассказал "Енот".
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе
06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскРоссияВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
