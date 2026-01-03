https://ria.ru/20260103/vsu-2066134548.html
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе
Украинские войска потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.01.2026
Кадры с российскими флагами в освобожденном Гуляйполе
Кадры бойцов с российскими флагами в освобожденных Гуляйполе и Димитрове показало Минобороны.
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как рассказал собеседник агентства, командование ВСУ смирилось с утратой этого города и перебросило 106-ю бригаду теробороны на Сумское направление.
"Укомплектованность переброшенных частей <...> составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе", — отметил он.
Подразделения группировки "Восток" завершили освобождение населенного пункта в конце декабря. Как подчеркнул президент Владимир Путин, это открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области.