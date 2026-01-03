Рейтинг@Mail.ru
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе - РИА Новости, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 03.01.2026 (обновлено: 08:32 03.01.2026)
https://ria.ru/20260103/vsu-2066134548.html
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе - РИА Новости, 03.01.2026
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе
Украинские войска потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T06:35:00+03:00
2026-01-03T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
владимир путин
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_634:227:3071:1598_1920x0_80_0_0_772ef6454ee7040daee6ea3b5b5f8f8c.jpg
сумская область
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры с российскими флагами в освобожденном Гуляйполе
Кадры бойцов с российскими флагами в освобожденных Гуляйполе и Димитрове показало Минобороны.
2026-01-03T06:35
true
PT2M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923678865_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_17869ae566080a775d2b1afad34a995a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумская область, вооруженные силы украины, владимир путин, запорожская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Запорожская область, Россия
Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе

РИА Новости: части теробороны ВСУ понесли большие потери в Гуляйполе

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Как рассказал собеседник агентства, командование ВСУ смирилось с утратой этого города и перебросило 106-ю бригаду теробороны на Сумское направление.
"Укомплектованность переброшенных частей <...> составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе", — отметил он.
Подразделения группировки "Восток" завершили освобождение населенного пункта в конце декабря. Как подчеркнул президент Владимир Путин, это открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области.
© ИнфографикаВС России освободили Гуляйполе
ВС России освободили Димитров
© Инфографика
ВС России освободили Гуляйполе
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинЗапорожская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Жители района Грамовен перед своими домами после взрывов в КаракасеВоенная операция США в Венесуэле. Онлайн-репортаж10:19
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала