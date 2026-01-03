Бригада теробороны ВСУ потеряла больше половины личного состава в Гуляйполе

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли больше половины личного состава в боях за Гуляйполе, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Как рассказал собеседник агентства, командование ВСУ смирилось с утратой этого города и перебросило 106-ю бригаду теробороны на Сумское направление.

"Укомплектованность переброшенных частей <...> составляет не более 40% из-за высоких потерь, понесенных в боях за Гуляйполе", — отметил он.

Подразделения группировки "Восток" завершили освобождение населенного пункта в конце декабря. Как подчеркнул президент Владимир Путин, это открывает хорошие перспективы для наступления в Запорожской области.