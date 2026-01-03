Рейтинг@Mail.ru
У Волчанских Хуторов уничтожены ﻿две штурмовые группы ВСУ - РИА Новости, 03.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 03.01.2026
У Волчанских Хуторов уничтожены ﻿две штурмовые группы ВСУ
У Волчанских Хуторов уничтожены ﻿две штурмовые группы ВСУ
безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
У Волчанских Хуторов уничтожены ﻿две штурмовые группы ВСУ

РИА Новости: у Волчанских Хуторов уничтожены ﻿две штурмовые группы ВСУ на БТР

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Две штурмовые группы ВСУ на бронетранспортерах уничтожены в районе Волчанских Хуторов на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник двумя штурмовыми группами на БТР предпринял попытку выдвижения. Комплексным огневым поражением обе боевые группы уничтожены", - сказал собеседник агентства.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
