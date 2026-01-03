https://ria.ru/20260103/vsu-2066134441.html
У Волчанских Хуторов уничтожены две штурмовые группы ВСУ
Две штурмовые группы ВСУ на бронетранспортерах уничтожены в районе Волчанских Хуторов на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
У Волчанских Хуторов уничтожены две штурмовые группы ВСУ
