https://ria.ru/20260103/vsu-2066134334.html
ВСУ смирились с утратой Гуляйполя
ВСУ смирились с утратой Гуляйполя - РИА Новости, 03.01.2026
ВСУ смирились с утратой Гуляйполя
Командование ВСУ смирилось с утратой Гуляйполя в Запорожской области и перебросило оттуда в Сумскую область бригаду теробороны, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T06:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
сумская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20260103/spetsoperatsiya-2066134229.html
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ смирились с утратой Гуляйполя
РИА Новости: командование ВСУ смирилось с утратой Гуляйполя