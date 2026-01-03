Рейтинг@Mail.ru
Иностранные наемники ВСУ жили в здании школы в ДНР, рассказала беженка - РИА Новости, 03.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 03.01.2026
Иностранные наемники ВСУ жили в здании школы в ДНР, рассказала беженка
Иностранные наемники ВСУ жили в здании школы в ДНР, рассказала беженка
Иностранные наёмники в рядах ВСУ располагались и жили в церковно-приходской школе в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР, рассказала РИА Новости беженка РИА Новости, 03.01.2026
ДОНЕЦК, 3 янв – РИА Новости. Иностранные наёмники в рядах ВСУ располагались и жили в церковно-приходской школе в поселке Ставки Краснолиманского района в ДНР, рассказала РИА Новости беженка из поселка, пожелавшая сохранить анонимность.
"В 2022 году видели всех: негров, французов, кубинцев, и кого мы только не видели. У нас в Ставках были они. Они (наемники – ред.) жили в церковно-приходской школе. Там были и латыши, кого только не было… Латышка там была одна - медик", - сказала беженка.
Она добавила, что определила наемников по их речи и рассказам их самих, откуда они родом.
В конце ноября Минобороны РФ сообщило об освобождении силами бойцов группировки "Запад" четырех населённых пунктов в ДНР: Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
