Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские разведчики обнаружили в освобожденном Димитрове в ДНР приказ командования ВСУ, касающийся вывода личного состава и техники из ряда населенных пунктов, Российские разведчики обнаружили в освобожденном Димитрове в ДНР приказ командования ВСУ, касающийся вывода личного состава и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Как написал корреспондент в своем Telegram-канале, у ликвидированного офицера ВСУ найден приказ командующего оперативного командования "Восток" ВСУ воинским частям и соединениям.

"Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск , Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое , Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья . Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25", — говорится в тексте документа, фото которого выложил Поддубный . Оригинальный документ написан на украинском языке и датирован 13 ноября.

Поддубный отметил, что обнаруженный приказ, по его оценке, свидетельствует о реальном положении дел на данном участке.

"Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки", — написал журналист.