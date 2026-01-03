Рейтинг@Mail.ru
Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 03.01.2026 (обновлено: 05:45 03.01.2026)
Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении
Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении - РИА Новости, 03.01.2026
Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении
Российские разведчики обнаружили в освобожденном Димитрове в ДНР приказ командования ВСУ, касающийся вывода личного состава и техники из ряда населенных... РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
димитров
покровск
евгений поддубный
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
димитров
покровск
донецкая народная республика, димитров, покровск, евгений поддубный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Димитров, Покровск, Евгений Поддубный, Вооруженные силы Украины
Поддубный сообщил, что в Димитрове нашли приказ ВСУ об отступлении

Поддубный: в Димитрове нашли приказ ВСУ об отходе из ряда населенных пунктов

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские разведчики обнаружили в освобожденном Димитрове в ДНР приказ командования ВСУ, касающийся вывода личного состава и техники из ряда населенных пунктов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Как написал корреспондент в своем Telegram-канале, у ликвидированного офицера ВСУ найден приказ командующего оперативного командования "Восток" ВСУ воинским частям и соединениям.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
ВС России уничтожили семь боевиков при захвате опорного пункта ВСУ
00:21
"Начиная с 20.11.2025 организовать эвакуацию личного состава и техники из районов Покровск, Мирноград, Рог, Игнатовка, Новопавловка, Лисовка, Сухой Яр, Ровное, Светлое, Балаган, Московское, Луч, Николаевка, Новэкономическое, Лиман, Даченское, в район Доброполья. Об исполнении распоряжения доложить письменно в штаб оперативного командования 26.11.25", — говорится в тексте документа, фото которого выложил Поддубный. Оригинальный документ написан на украинском языке и датирован 13 ноября.
Поддубный отметил, что обнаруженный приказ, по его оценке, свидетельствует о реальном положении дел на данном участке.
"Он подтверждает тот факт, что киевский режим вводил в заблуждение весь мир относительно обстановки", — написал журналист.
При этом военкор не исключил и альтернативные версии происхождения документа, в том числе возможность его подделки или использования в целях дезинформации.
Последствия атаки ВСУ в селе Волчья Александровка Волоконовского округа - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области
Вчера, 19:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДимитровПокровскЕвгений ПоддубныйВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
