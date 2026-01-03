Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 03.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 03.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и 11 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
константиновка
донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия "группировки "Юг"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Павел Лисицын
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и 11 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Закотное, Кондратовка, Константиновка, Малиновка и Резниковка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
