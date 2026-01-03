Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и 11 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, 11 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два иностранного производства, а также склад материальных средств.