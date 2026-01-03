https://ria.ru/20260103/vs-2066179103.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 03.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и 11 боевых бронированных машин в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ. РИА Новости, 03.01.2026
2026-01-03T12:42:00+03:00
2026-01-03T12:42:00+03:00
2026-01-03T12:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_298:158:3072:1718_1920x0_80_0_0_c5b075031654ba6f30ad7b7cf0399cae.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909085747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43778b6517b03bd31aa6074ec9d33e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действия "группировки "Юг"