09:39 03.01.2026
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха
общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин спросил подписчиков о доступности зимнего детского отдыха

Володин спросил подписчиков о доступности и возможности зимнего детского отдыха

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они оценивают доступность и возможность зимнего детского отдыха.
"Как вы оцениваете доступность и возможность зимнего детского отдыха?", - написал Володин.
Предлагается три варианта ответа: "удовлетворительно", "неудовлетворительно" или "все равно". В настоящее время лидирует вариант "неудовлетворительно".
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
