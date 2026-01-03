Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"

ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, что дезертировал из армии из-за "дружественного огня" на фронте.

"Я так решил (бежать из украинской армии - ред.), посмотрел, что там творится - там непонятно, кто в кого стреляет. Нам скотч на колени, на руках мотали. Мы поснимали. И там есть - кто наши, кто не наши, там нигде не понятно было, кто в кого стреляет. И то, что видел сам, сколько там ребят погибло", - сообщил РИА Новости Вовченко.

По его словам, всего при одном выходе на боевую задачу он стал свидетелем нескольких смертей сослуживцев при таких обстоятельствах.