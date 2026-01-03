Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня" - РИА Новости, 03.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 03.01.2026
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня" - РИА Новости, 03.01.2026
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"
Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, что дезертировал из армии из-за "дружественного огня" на фронте. РИА Новости, 03.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
россия
украина
россия
украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Пленный рассказал, как дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"

Пленный Вовченко заявил, что дезертировал из ВСУ из-за "дружественного огня"

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Украинский военнопленный Павел Вовченко рассказал РИА Новости, что дезертировал из армии из-за "дружественного огня" на фронте.
"Я так решил (бежать из украинской армии - ред.), посмотрел, что там творится - там непонятно, кто в кого стреляет. Нам скотч на колени, на руках мотали. Мы поснимали. И там есть - кто наши, кто не наши, там нигде не понятно было, кто в кого стреляет. И то, что видел сам, сколько там ребят погибло", - сообщил РИА Новости Вовченко.
По его словам, всего при одном выходе на боевую задачу он стал свидетелем нескольких смертей сослуживцев при таких обстоятельствах.
"Мы находились там первые, потом после нас через полтора часа зашла вторая группа, и сразу были "скиды" (сбросы с БПЛА - ред.). И сразу был один двухсотый (погибший - ред.) и трое 300 (раненные - ред.) было, их на следующий день забрали, а мы остались, втроём. И там одного убило, и второго напарника убило при мне. Я остался один из них, троих", - добавил он.
